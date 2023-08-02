Бывший тренер «Ростова» Балахнин высказался о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит».

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщал о том, что петербургский клуб уже вступил в переговоры с «Байером», чтобы обсудить возможность возвращения 28-лентего иранца в Россию.

«Это просто на уровне слухов. Даже цена в 10 миллионов не точная. Поэтому, я не знаю, как можно сейчас комментировать. Может быть, больные в «Зените» есть, вот Сергеева не выпустили в матче с «Ростовом», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне Азмун провёл за «Байер» 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.