«Зенит» и «Динамо» огласили стартовые составы – Тимощук будет и.о. главного тренера

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» сыграет против столичного «Динамо». Анатолий Тимощук будет и.о. главного тренера «Зенита»: Семак пропускает игру из-за красной карточки.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Эракович, Ренан, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Лаксальт, Нгамалё, Смолов, Захарян, Тюкавин.
Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.Ru.
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