Агент Чистякова рассказал о состоянии игрока

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о состоянии своего клиента, который получил травму спины в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1).

Агент отметил, что тяжесть травмы говорить ещё рано, для начала нужно пройти обследование.

«Участие в следующем матче будет обсуждаться после полного обследования, которое состоится в скором времени. Все разговоры после обследования», - приводит слова Талаева Sport24.

В следующем туре команда с берегов Невы на своём поле сыграет против московского «Динамо».