«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам игры с «Динамо»

Питерский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть три спорных эпизода матча третьего тура РПЛ с московским «Динамо».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, команда с берегов Невы попросила рассмотреть следующие эпизоды: незначенный пенальти в ворота столичного клуба на девятой минуте, отсутствие второй жёлтой карточки полузащитнику Денису Макарову в начале второго тайма, а также удаление колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса в концовке поединка.

Напомним, что «Зенит» потерпел поражение со счётом 2:3, пропустив решающий мяч на 94-й минуте.