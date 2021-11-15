Карпин: «Кудряшов бы лежал, нам забили гол, все бы кричали, что он не боец»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube дал комментарий по поводу того, стоило ли падать на газон Фёдору Кудряшову перед голевой атакой.

- Можно трактовать и так, и эдак. Вот допустим, он упал и лежал, а нам забили бы гол. Это всё - натягивание, подтягивание фактов под то, что нам хочется. Вот так получилось. Он бы лежал, нам забили гол, все бы кричали, что он не боец. Команду нашу душат, нам могут забить, а он там лежит-умирает. Было бы так.

Я не видел конкретно этот момент, где был мяч, поэтому мне трудно. Я не смотрел даже, не видел гол на повторе.