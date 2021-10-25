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Чемпионат мира по футболу 2022

​3 представителя РПЛ вызваны в сборную Хорватии

25 Октября 2021 • 14:42 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
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14.11 17:00

Объявлен расширенный список игроков сборной Хорватии на ноябрьский сбор. В него вошли три представителя Премьер-лиги России. Это Деян Ловрен из «Зенита», Никола Моро из «Динамо» и Филип Уремович из «Рубина».

В ноябре сборную Хорватии ждут два заключительных матча отбора на чемпионат мира 2022 года. Сначала команда Златко Далича сыграет в гостях у Мальты, а затем примет Россию. Судя по всему, прямая путёвка на мундиаль в Катар будет разыгрываться в последней игре между хорватами и россиянами. Она пройдёт 14 ноября.

На текущий момент сборная России возглавляет группу Н, опережая Хорватию на два зачётных балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Деян Ловрен Никола Моро Филип Уремович
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