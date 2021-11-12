​Пашалич: «Не верю, что Россия будет 90 минут сидеть в обороне»

Футболист сборной Хорватии Марио Пашалич дал комментарий в преддверии матча против России, который пройдёт 14 ноября.

«Думаю, Россия начнёт игру осторожно, ведь им хватит ничьей. Но я не верю, что они будут 90 минут сидеть в обороне», - высказался Пашалич, чьи слова приводятся на сайте Хорватского футбольного союза.

«Нам не терпится показать, что мы сильнее России, и получить путёвку в Катар», - добавил хорватский футболист.

Сборной Хорватии для выхода на чемпионат мира напрямую нужно обыграть Россию. Команде Валерия Карпина, в свою очередь, хватит и одного очка.