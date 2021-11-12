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Чемпионат мира по футболу 2022

​Пашалич: «Не верю, что Россия будет 90 минут сидеть в обороне»

12 Ноября 2021 • 15:40 Комментировать (3)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

Футболист сборной Хорватии Марио Пашалич дал комментарий в преддверии матча против России, который пройдёт 14 ноября.

«Думаю, Россия начнёт игру осторожно, ведь им хватит ничьей. Но я не верю, что они будут 90 минут сидеть в обороне», - высказался Пашалич, чьи слова приводятся на сайте Хорватского футбольного союза.

«Нам не терпится показать, что мы сильнее России, и получить путёвку в Катар», - добавил хорватский футболист.

Сборной Хорватии для выхода на чемпионат мира напрямую нужно обыграть Россию. Команде Валерия Карпина, в свою очередь, хватит и одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Марио Пашалич
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
12 Ноября 2021 в 16:00
При Черчесове сидели бы. При Карпине хз. Какую тактику изберет Георгиевич- одному ему известно, но могу себе представить как у него сейчас голова болит.
Don sangre
12 Ноября 2021 в 16:24
Точно можно сказать одно - будем играть с одним напом и на контратаках
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