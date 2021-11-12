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Чемпионат мира по футболу 2022

​Какие шансы сборной России поехать на чемпионат мира

12 Ноября 2021 • 02:11 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.63 4.00 5.55
14.11 17:00

Сборные России и Хорватии в четверг синхронно разгромили своих соперников с разницей в шесть мячей. Команда Валерия Карпина разнесла Кипр со счётом 6:0, а команда Златко Далича – Мальту с результатом 7:1. Таким образом, судьба первого места в группе Н решится в очной битве хорватов и россиян 14 ноября. Кто-то получит путёвку в Катар, а кто-то будет пытаться завоевать её в плей-офф весной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы сборной России оказаться в Катаре через год.

Турнирное положение теперь не особенно важно, но для соблюдения формальности мы всё же обратимся к ситуации в таблице на текущий момент.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 РОССИЯ 9 7 1 1 19:5 22
2 Хорватия 9 6 2 1 20:4 20

Сборная России опережает Хорватию на два очка, то есть команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите в воскресенье. Это уже что-то, ведь дома в отборах на чемпионаты мира хорваты не проигрывали с 2013 года, а вот ничьи порой проскакивают. Впрочем, набрать даже один балл в гостях у действующих вице-чемпионов мира будет непросто.

На бумаге сборная Хорватии – явный фаворит. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть текущие составы сборных. Лука Модрич, Иван Перишич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич… Эти парни не нуждаются в представлении. Вообще большинство игроков хорватской сборной выступают в топовых европейских лигах, пускай где-то не в самых статусных клубах. Российскую же сборную сегодня в топ-лигах представляют лишь Александр Головин и Алексей Миранчук, причём последний крепко присел на скамейку в «Аталанте».

Сегодняшний состав сборной Хорватии экспертами из transfermarkt оценивается в 312 миллионов евро, сегодняшний состав сборной России – в 157 миллионов. Показательно, не правда ли?

Сборная Хорватии сильнее России, но, к счастью, в футболе не всегда побеждает сильнейший. В противном случае игра не имела бы никакого смысла. Где-то можно подготовиться, нивелировав сильные стороны соперника, где-то можно настроиться, оказавшись сильнее соперника морально, где-то, в конце концов, можно перебегать соперника. Команде Валерия Карпина очень важно не испугаться – опытные хорваты наверняка окажут серьёзное давление с первых минут. Если российские футболисты смогут сдержать этот стартовый натиск и по ходу навязать свой футбол – шансы на успех будут.

Если сборная России всё же проиграет и упустит первое место в группе, трагедией это не станет. Всё-таки Хорватия – фаворит, и её невыигрыш будет сенсацией, пускай и негромкой. У команды Валерия Карпина при таком раскладе будет шанс завоевать путёвку на чемпионат мира в плей-офф в марте. Правда, плей-офф на этот раз будет проходить не в привычной форме, когда две сборные проводили два стыковых матча – дома и на выезде. Плей-офф будет состоять из трёх путей, в каждом пути будет два полуфинала и финал за билет на мундиаль. И полуфиналы, и финал будут состоять из одной игры на поле одной из команд. В плей-офф будут участвовать крепкие сборные, плюс существует риск играть полуфинал и финал на поле соперника. Не зная соперников и посев, предсказывать что-то сложно. 

Оценивать шансы сборной России выйти на чемпионат мира через плей-офф – это как ткнуть пальцем в небо. Сейчас нужно думать о том, как попасть на мундиаль напрямую, не проиграв Хорватии в Сплите. Если оценивать шансы сборной России оформить будет в Катар в воскресенье, то эксперты говорят примерно о 40%. С такой оценкой можно согласиться.

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Сборная России Сборная Хорватии
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
окончен Румыния 0:0 Исландия
окончен Греция 0:1 Испания
окончен Германия 9:0 Лихтенштейн
окончен Ирландия 0:0 Португалия
окончен Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
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