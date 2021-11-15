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​Уткин - о Кудряшове: «Мы считаем геройством то, что на самом деле бесполезно»

15 Ноября 2021 • 15:26 Комментировать (4)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале. Посвятил он её Фёдору Кудряшову, а точнее – ошибке защитника, но не в ситуации с автоголом, а в ситуации с решением не взять паузу из-за травмы.

В качестве примера Уткин рассказал историю Юрия Никифорова, который в своё время играл за ПСВ. Никифоров однажды никому не сказал, что простудился, и вышел на игру с температурой. Отыграв слабо и допустив результативную ошибку Никифоров уже потом признался, что вышел на поле больным. При этом тогдашний тренер ПСВ Бобби Робсон разозлился на игрока, а не похвалил его за характер. Робсон сказал, что клуб покупал его, чтобы он играл здоровым.

«Проходят годы, ничего не меняется. Мы продолжаем считать геройством то, что на самом деле просто бесполезно», - подытожил Уткин.

Напомним, что Фёдор Кудряшов забил гол в свои ворота в матче против Хорватии (0:1), и Россия осталась без прямого билета на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России Фёдор Кудряшов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Советский
15 Ноября 2021 в 17:09
Кудряшов ещё раз доказал,что без толку очередной раз пытаться прыгнуть выше головы. На ЧМ-22 слетаются профессионалы показать исключительно великий футбол и что-то новое,передовое! А что покажут Заболотный и К*? Что опять Сафонову с Джикией впрягаться?! А где остальные? В своё время Кокорин с Мамаевым хорошо зажигали!!!!
Don sangre
15 Ноября 2021 в 16:03
Согласен с Уткиным в этом моменте. Но глобально ничего не меняет. Наша сборная ниже хорватов по игре даже в этом болотном футболе К Карпину претензий нет . Пусть работает.
Crocodile
15 Ноября 2021 в 16:02
"да нормальный же футбол" - как вчера говорил Ловчеву в студии какой-то дурачок.
не стоит удивляться, потому что подмена понятий и смыслов в птнской России происходит на каждом шагу.
Spirit
15 Ноября 2021 в 15:49
Вася прав!
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