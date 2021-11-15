​Уткин - о Кудряшове: «Мы считаем геройством то, что на самом деле бесполезно»

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале. Посвятил он её Фёдору Кудряшову, а точнее – ошибке защитника, но не в ситуации с автоголом, а в ситуации с решением не взять паузу из-за травмы.

В качестве примера Уткин рассказал историю Юрия Никифорова, который в своё время играл за ПСВ. Никифоров однажды никому не сказал, что простудился, и вышел на игру с температурой. Отыграв слабо и допустив результативную ошибку Никифоров уже потом признался, что вышел на поле больным. При этом тогдашний тренер ПСВ Бобби Робсон разозлился на игрока, а не похвалил его за характер. Робсон сказал, что клуб покупал его, чтобы он играл здоровым.

«Проходят годы, ничего не меняется. Мы продолжаем считать геройством то, что на самом деле просто бесполезно», - подытожил Уткин.

Напомним, что Фёдор Кудряшов забил гол в свои ворота в матче против Хорватии (0:1), и Россия осталась без прямого билета на чемпионат мира.