​Карпин: «В игре с Хорватией хотелось бы владеть инициативой 90 минут»

Наставник российской сборной Валерий Карпин высказался перед гостевым матчем против Хорватии.

«Хотелось бы владеть инициативой все 90 минут. Но посмотрим, что произойдёт в реальности. Хорваты хотят ровно того же самого», - слова Карпина приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

Матч между сборными Хорватии и России стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за тем, что будет происходить на поле стадиона в Сплите, можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Как известно, сборной России для выхода на чемпионат мира достаточно не проиграть Хорватии.