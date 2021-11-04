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Чемпионат мира по футболу 2022

Глушакова больше не позовут в сборную России при Карпине

04 Ноября 2021 • 20:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Денис Глушаков, которого Валерий Карпин дважды указывал в расширенном списке сборной России, неожиданно критически отозвался о наставнике. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что теперь полузащитник «Химок» в майке национальной команды точно не выйдет.

Денис Глушаков – личность в отечественном футболе уникальная. Он довольно добротный игрок, по крайней мере для уровня нашего чемпионата. Глушаков мог вписать своё имя в отечественный футбол в позитивном плане, однако он умудряется самостоятельно разрушать всё вокруг себя. Глушаков провёл феноменальный сезон в «Спартаке», приведя команду к долгожданному чемпионству, но после этого стал главным действующим лицом скандала, который разрушил «красно-белых».

Казалось бы, сейчас, в «Химках», на закате карьеры Глушаков наконец-то успокоился и выдаёт свою лебединую песню. Вот и Карпин заметил ветерана. Глушаков ведь мог реально вернуться в сборную, у которой есть шансы попасть на чемпионат мира. Хавбек так переживал, что не сыграл на домашнем мундиале, и вот у него был шанс съездить в Катар. Однако теперь Глушаков этого шанса, скорее всего, лишился.

Зачем полузащитник сказал, что Карпина никто не понимает, остаётся загадкой. Вероятно, Глушаков вскоре прокомментирует эти слова в том духе, что его неправильно поняли, что слова вырвали из контекста. Вот только это вряд ли уже что-то изменит. Логично, что Карпин теперь на вопрос о вызове Глушакова будет отвечать его же словами: зачем вызывать футболиста, если он не понимает тренера.

Самое интересно, что буквально месяц назад Глушаков говорил иначе. Хавбек отмечал, что понимает всё, что говорит Карпин, знает, какое видение футбола у тренера. Глушаков так рассуждал после возвращения в сборную. Как известно, октябрьский сбор он в итоге из-за травмы пропустил. И вот теперь всё изменилось. На поверхности причиной выглядит тот факт, что на этот раз Карпин отцепил от сборной здорового Глушакова. И это при травмированном Кузяеве, например.

Хавбек явно решил выразить обиду, причём сделать это публично. В футболе это обычно приводит к простому ходу со стороны тренера – игнорированию футболиста. Да и будем честны, Глушаков не является звездой или незаменимым игроком для сборной. На его позиции конкуренция очень высока в любом случае. И уж точно Карпину не нужны обиженные игроки, тем более такие, без которых можно прожить.

Футболисту в январе исполнится 35 лет, так что о сборной теперь точно можно забыть. Если команда Карпина пробьётся на турнир в Катар, то тренер вряд ли позовёт обидчивого хавбека. Если же Россия не отберётся на мундиаль, то до Евро-2024 Глушаков просто не доиграет. Сложно себе представить, что он будет в форме в 37 лет, чтобы играть на таком уровне и выигрывать конкуренцию.

В итоге Глушаков войдёт в историю отечественного футбола в странном качестве. Хороший футболист, игравший за два московских клуба, ставший чемпионом России, проведший больше 50 матчей за сборную России. Но в памяти он останется как человек, сам разрушавший свою карьеру, свой статус, свою харизму. Глушаков так и останется скандалистом, который умудрился поругаться с большим количеством тренеров, что сделало хуже только ему самому.

Андрей Центров

Заслуживает ли Глушаков вызова в сборную России?
Да, он заслуживает игрой Да, альтернатив ему мало Нет, он не уровень сборной Нет, надо держать язык за зубами
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Денис Глушаков
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