Канделаки – о сборной России: «По-товарищески растоптали киприотов»

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ», а ныне заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки поделилась своими впечатлениями от поединка сборной России с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира.

В своем телеграм-канале Канделаки написала, что считает игру национальной команды эффектной и красивой, а сам результат отчасти неожиданным. «Сборная России беззлобно, по-товарищески растоптала киприотов 6:0, хотя первый тайм проходил в фирменном стиле «три очка — игра не очень», - прокомментировала выступление подопечных Карпина экс-телеведущая.

Напомним, что теперь судьба прямой путевки на мундиаль будет решаться в очном противостоянии с Хорватией, которое запланировано на воскресенье, 14-го ноября.