Алексей Андронов: Понравилось, что команда Карпина никого не боится

Популярный комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 Россия - Кипр. Россияне забили в ворота соперника шесть безответных голов.

Андронов отметил, что ждал крупную победу российской команды. Он сравнил сборную Кипра с группой туристов.

«Они приехали посмотреть достопримечательности. Не было у них никаких задач.

Всё было ясно уже в первой атаке сборной России. Никто за кем не бежит, никого не кроют. Понравилось, что команда Карпина никого не боится», — цитирует Андронова «РБ Спорт».

Напомним, 14 ноября в решающем поединке отбора Россия сразится с Хорватией в Сплите.

На текущий момент россияне опережают соперника на два очка. В Катар отправится только победитель отборочной группы.