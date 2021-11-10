Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кипра.

«Ясно, что жду победы. Во-первых, это Кипр, команда, которая слабее. Во-вторых, у них нет турнирной мотивации. Думаю, вряд ли они смогут что-то противопоставить нашей сборной. Жду спокойной победы. Не скажу, что жду разгрома, но 2:0 то должны выиграть. Плюс наша сборная играет дома, в Санкт-Петербурге. Киприоты таких стадионов не видели.

Эту игру не стоит рассматривать как тренировку к матчу с хорватами. Кипр и Хорватия - команды совершенно разного уровня. С Кипром играем дома, с Хорватией на выезде. Мотивация будет тоже совсем разной. Хорватов же устраивает только победа. Разве наша сборная с Кипром будет выставлять схему такую же, что и против хорватов, десять игроков сзади? Я думаю, вряд ли. Совершенно разные игры», - сказал Мостовой.