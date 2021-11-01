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Чемпионат мира по футболу 2022

Канчельскис – о составе сборной: «Молодые футболисты будут потом»

01 Ноября 2021 • 20:13 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

В понедельник Валерий Карпин огласил окончательный список из тех футболистов, которые начнут подготовку к ноябрьским матчам национальной команды России в отборе на чемпионат мира. Бывший полузащитник сборной Андрей Канчельскис прокомментировал выбор наставника.

Специалист уверен, что выбранный Карпиным состав можно считать оптимальным на данный момент. По его словам, ставка на опытных игроков является правильной стратегией.

«Молодые футболисты будут потом, со временем. Сейчас главная задача — взять очки в игре с Хорватией», - подытожил Канчельскис свою речь в интервью «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что помимо поединка с хорватами, подопечным Карпина необходимо добыть победу в противостоянии с Кипром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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