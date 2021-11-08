Самошников рискует пропустить матчи сборной России

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников рискует пропустить ближайшие матчи сборной России в квалификационном турнире чемпионата мира-2022. Об этом ТАСС сообщил представитель клуба из Башкортостана.

Источник отмечает, что футболист повредил голеностоп. О точных сроках восстановления 23-летнего игрока будет объявлено после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Валерий Карпин вызвал Самошникова на решающие матчи отборочного раунда. В этом месяце сборная России сыграет против киприотов (дома) и хорватов (в гостях).

За два тура до завершения квалификации подопечные Карпина лидируют в группе с 2-очковым отрывом.