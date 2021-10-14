Колосков: «Рассчитывать на Дзюбу в серьёзном бою невозможно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением насчет того, нужно ли вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на предстоящий и решающий сбор национальной команды России в преддверии заключительных матчей отбора на мундиаль.

Колосков считает, что свое желание выступать в футболке сборной Дзюба уже продемонстрировал в октябре, когда отказался от вызова. «Тренеру нужен игрок, который будет полностью отдаваться на поле. Рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою невозможно, он всегда сошлется на то, что не набрал форму», - сказал экс-чиновник в интервью Sport24.

В добавок к этому Колосков отметил, что сборная не почувствовала отсутствие своего бывшего капитана, добыв необходимый результат и без него.