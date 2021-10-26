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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов прокомментировал вызов в сборную

26 Октября 2021 • 00:53 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на включение своей фамилии в список вызванных на ближайшие матчи сборной России против Кипра и Хорватии, которые состоятся в ноябре.

После игры против «Сочи» (2:1), в которой «железнодорожникам» удалось прервать свою затяжную серию без побед и добыть первый успех при Маркусе Гисдоле, у Дмитрия Баринова поинтересовались, как он воспринял известия о своём вызове в сборную.

«А я не достоин там играть? Я ожидал вызова», - передаёт слова игрока «Спорт-экспресс».

Насчёт схожести в игровых стилях с Карпиным Баринов отметил, что с этим вопросом лучше обратиться персонально к главному тренеру российской национальной сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Баринов
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