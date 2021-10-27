​Глава РФС дал комментарий по поводу контракта Карпина

Валерий Карпин летом возглавил сборную России, подписав краткосрочное соглашение – оно рассчитано до конца текущего календарного года. При Карпине российская команда провела пять матчей, в которых было одержано четыре победы при одной ничьей. Сборная России вырвалась на первое место в своей группе отбора на чемпионат мира. С высокой долей вероятности судьба прямой путёвки на мундиаль в Катар будет решаться в игре Хорватия – Россия 14 ноября.

Между тем, о контракте Валерия Карпина высказался Александр Дюков, который занимает должность президента РФС.

«У сборной есть задача выйти на чемпионат мира, над которой тренерский штаб работает. Обсуждать продолжение сотрудничества будем после 14 ноября», - сказал глава РФС журналистам.