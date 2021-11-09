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Чемпионат мира по футболу 2022

«Нетехничный, дубоватый футболист»: Кавазашвили прошёлся по Заболотному

09 Ноября 2021 • 11:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.22 7.20 15.00
11.11 20:00

Экс-вратарь московских «Торпедо» и Спартака», а также сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный не дотягивает до уровня национальной команды России.

В беседе с корреспондентом Metaratings.ru эксперт выразил удивление атакующей линией сборной на решающие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022. Кавазашвили заявил, что Заболотный является нетехничным и дубоватым игроком. По его словам, Антону не хватает хладнокровия при завершении атакующих действий.

11 ноября подопечные Валерия Карпина проведут домашний поединок против Кипра, а спустя несколько дней состоится гостевая встреча с Хорватией.

Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили Антон Заболотный
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