«Нетехничный, дубоватый футболист»: Кавазашвили прошёлся по Заболотному

Экс-вратарь московских «Торпедо» и Спартака», а также сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный не дотягивает до уровня национальной команды России.

В беседе с корреспондентом Metaratings.ru эксперт выразил удивление атакующей линией сборной на решающие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022. Кавазашвили заявил, что Заболотный является нетехничным и дубоватым игроком. По его словам, Антону не хватает хладнокровия при завершении атакующих действий.

11 ноября подопечные Валерия Карпина проведут домашний поединок против Кипра, а спустя несколько дней состоится гостевая встреча с Хорватией.

Карпин внёс изменения в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022