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Чемпионат мира по футболу 2022

Орлов: «Дзюба не заслужил вызов в сборную»

25 Октября 2021 • 18:56 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Валерий Карпин в очередной раз решил проигнорировать кандидатуру Артёма Дзюбы и снова не включил нападающего «Зенита» в предварительную заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира.

Эксперт Геннадий Орлов назвал это решение наставника национальной команды правильным. Он согласился, что экс-капитан своей игрой не убедил тренерский штаб.

«Он не заслужил вызов в сборную. Если он не играет за основной состав с первой минуты (прим. – про матч «Зенита»), как его вызывать?», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Отметим, что при Карпине Дзюба не провел еще ни одного поединка в футболке сборной, но это не помешало россиянам добыть нужный результат в осенней части квалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Орлов Артём Дзюба
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