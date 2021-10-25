Орлов: «Дзюба не заслужил вызов в сборную»

Валерий Карпин в очередной раз решил проигнорировать кандидатуру Артёма Дзюбы и снова не включил нападающего «Зенита» в предварительную заявку сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира.

Эксперт Геннадий Орлов назвал это решение наставника национальной команды правильным. Он согласился, что экс-капитан своей игрой не убедил тренерский штаб.

«Он не заслужил вызов в сборную. Если он не играет за основной состав с первой минуты (прим. – про матч «Зенита»), как его вызывать?», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Отметим, что при Карпине Дзюба не провел еще ни одного поединка в футболке сборной, но это не помешало россиянам добыть нужный результат в осенней части квалификации.