Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Кипра: «Есть желание показать свой дух в матче с Россией»

10 Ноября 2021 • 20:09 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
Через 22 ч. 21 мин.

Уже завтра, 11-го ноября, сборной России предстоит сразиться с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира. У подопечных Валерия Карпина нет права на ошибку, если они рассчитывают попасть на мундиаль с первого места.

А вот для Кипра это противостояние не является настолько важным. Соперник будет решать свои локальные задачи, о чем заявил главный тренер Николаос Костеноглу.

«Да, мы отстаем по очкам, но у нас есть желание показать наш дух, морально мы готовы к игре», - подчеркнул наставник киприотов в интервью Rusfootball.info. Также Костеноглу вспомнил, что в предыдущем поединке с россиянами его коллективу удалось переломить ход встречи во втором тайме, начав диктовать свои условия на футбольном поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра Никос Костеноглу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бернарду Силва выбыл из строя сборной Португалии
20:40 · Чемпионат мира 2022
Игнатьев: Хорватия - не та команда, которая блистала на ЧМ-2018
20:09 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Кипра: «Есть желание показать свой дух в матче с Россией»
19:01 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не готов беречь игроков, висящих на карточках
18:46 · Чемпионат мира 2022
​Головин готов стать капитаном сборной России 1
18:39 · Чемпионат мира 2022
​Джикия готов сыграть против Кипра
16:22 · Чемпионат мира 2022
​Наингголан: «До Мартинеса тренеры разрешали мне курить»
15:46 · Чемпионат мира 2022
​Кьеллини пропустит ноябрьские матчи сборной Италии
13:52 · Чемпионат мира 2022
​Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России – лотерея и надежда на чудо»
13:44 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала новое видео со сборов видео
13:41 · Чемпионат мира 2022
Лещенко: «Сборной России по силам выйти на ЧМ-2022 с первого места» 2
13:37 · Чемпионат мира 2022
​Левандовски предвидит проблемы у новых поколений футболистов
13:26 · Чемпионат мира 2022
Олич: «Раньше игроки ехали в сборную России, будто в тюрьму» 2
11:12 · Чемпионат мира 2022
​Ярмоленко передал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
10:40 · Чемпионат мира 2022
​Жемалетдинов покидает лагерь сборной России
Все новости
Рекомендуем