Тренер сборной Кипра: «Есть желание показать свой дух в матче с Россией»

Уже завтра, 11-го ноября, сборной России предстоит сразиться с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира. У подопечных Валерия Карпина нет права на ошибку, если они рассчитывают попасть на мундиаль с первого места.

А вот для Кипра это противостояние не является настолько важным. Соперник будет решать свои локальные задачи, о чем заявил главный тренер Николаос Костеноглу.

«Да, мы отстаем по очкам, но у нас есть желание показать наш дух, морально мы готовы к игре», - подчеркнул наставник киприотов в интервью Rusfootball.info. Также Костеноглу вспомнил, что в предыдущем поединке с россиянами его коллективу удалось переломить ход встречи во втором тайме, начав диктовать свои условия на футбольном поле.