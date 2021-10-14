Как сборной России попасть на чемпионат мира - 2022

После октябрьских матчей сборная России вышла на первое место в отборочной группе, на два очка оторвавшись от команды Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прикидывает расклады, как подопечным Валерия Карпина попасть на чемпионат мира.
В отборочном турнире в группе, где участвует сборная России, всем командам осталось провести по два тура. Эти матчи пройдут в ноябре. После октябрьских встреч уже ясно, что прямую путёвку в Катар получит либо Россия, либо Хорватия. Если подопечные Валерия Карпина на финише пропустят «шашечных» вперёд, то в любом случае гарантированно займут второе место, которое даст право сыграть в стыковых матчах. Сами хорваты де-юре не гарантировали себе пока даже вторую строчку, но сомнений в том, что они пропустят кого-то еще вперёд себя, нет.
В ноябре сборные России и Хорватии для начала проведут матчи против аутсайдеров группы. Мы дома примем команду Кипра, а «шашечные» отправятся на Мальту. Хочется верить, что мы не допустим осечки в решающий момент в родных стенах. При этом, откровенно говоря, не стоит и ждать подарка от Мальты. Мы должны синхронно выиграть. В последнем туре, как известно, нас ждёт встреча между сборными Хорватии и России, которая и определит победителя секстета.
После октябрьских матчей Россия опережает хорватов на 2 очка. Если вдруг мы не сумеем обыграть киприотов, а «шашечные» победят, то именно наши соперники и возглавят группу. Как известно, при равенстве очков решающим критерием становится разница забитых и пропущенных мячей. Она лучше у хорватов, так что подопечным Карпина просто противопоказано терять баллы с киприотами.
На последний тур расклады ясны. Если сборная России сохранит преимущество над хорватами в очках, то в последнем матче нам будет достаточно ничьей. Если же мы оступимся с киприотами, а соперник победит, то в заключительном отборочном поединке нам придётся играть только на победу.
Если всё же помечтать и представить, что хорваты не смогут в гостях обыграть мальтийцев, то России для выхода на чемпионат мира надо будет просто обыграть киприотов дома. Но вряд ли кто-то верит в этот чудесный сценарий.
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Россия победит Хорватию
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Матч между Хорватией и Россией закончится вничью
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Хорватия победит Россию
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Россия победит Кипр, Хорватия победит Мальту
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Хорватия
2. Россия
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Россия победит Кипр, Хорватия не выиграет у Мальты
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Россия
2. Хорватия
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Россия не выигрывает у Кипра, Хорватия победит Мальту
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Хорватия
2. Россия
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1. Хорватия
2. Россия
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Россия не выигрывает у Кипра, Хорватия не выигрывает у Мальты
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Россия
2. Хорватия
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1. Хорватия
2. Россия
Андрей Центров