Ежов – о включении в заявку сборной: «Подумал, что это прикол какой-то»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оказался в предварительном списке футболистов, которые могут быть вызваны в сборную России на октябрьские поединки отбора к мундиалю. Для 24-летнего игрока это может стать первым приглашением в расположение национальной команды.

Сам Ежов признал, что находится в шоковом состоянии. Для него стало неожиданностью увидеть свою фамилию в заявке.

«Я сначала подумал, что это прикол какой-то. В голове в первые секунды была мысль: «Как такое вообще возможно?», - поделился футболист в интервью Sport24.

Уточним, что окончательный список из 26-27 игроков будет оглашен тренерским штабом сборной 1-го ноября.