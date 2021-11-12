​Почему с трибун ушли болельщики сборной России в игре против Кипра

В четверг вечером сборная России в рамках отбора на чемпионат мира играла против Кипра на своём поле. В первом тайме на одном из секторов произошёл конфликт, который перерос в настоящую драку. В скором времени этот сектор опустел – активные болельщики ушли со стадиона.

Слухи говорят о том, что активные фанаты ушли со стадиона в знак протеста против задержания полицией одного из участников драки. В ближайшее время должны появиться подробности этой истории.

Стоит напомнить, что российская сборная разгромила киприотов, забив сопернику шесть безответных мячей. Два из их на счету Александра Ерохина, которого признали лучшим игроком матча.