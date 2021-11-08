Головин прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала новое сообщение. Речь идет о том, что в расположение национальной команды прибыл игрок «Монако» Александр Головин.

Сегодня, 8 ноября, в аккаунте сборной России в «Твиттере» появился видеоролик с тренировкой. Видно, как Головин взаимодействует на занятии с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

В ноябре россияне проведут два решающих поединка в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала подопечные Валерия Карпина примут Кипр, а потом в Сплите 14 ноября сразятся с Хорватией.

Пока под руководством Карпина сборная России не потерпела ни одного поражения. При этом в обновленную национальную команду перестали приглашать форварда Артёма Дзюбу, который был капитаном при предыдущем наставнике Станиславе Черчесове.