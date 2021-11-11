Карпин огласил стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Уже через час прозвучит стартовый свисток первого из двух важнейших матчей сборной России в осенней части отбора на чемпионат мира. Национальная команда страны у себя дома принимает Кипр, победа над которым сохранит хорошие шансы на первое место в группе квалификации.

Главный тренер Валерий Карпин определился со стартовым составом России на поединок. В этот раз с капитанской повязкой футболистов выведет полузащитник «Монако» Александр Головин.

Что касается отдельно взятых позиций, то на острие атаки сыграет Фёдор Смолов, а пару Игорю Дивееву в центре обороны составит Максим Осипенко.

Полный список игроков, которые выйдут на поле с первых минут, выглядит следующим образом:

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Алексей Миранчук, Смолов, Мостовой.

Проследить за тем, удастся ли подопечным Карпина добыть необходимые три очка, можно на сайте Liveresult.ru, где будет проводиться текстовая онлайн-трансляция встречи.