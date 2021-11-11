Карпин: «Матч «Ростов» - «Урал» 2018 года был более напряжённым»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) ответил на вопросы о главной игре в карьере и о турнирной мотивации.

- Во втором тайме полностью фанатская трибуна покинула стадион. Отразилось ли это на настроении?

- Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только в конце игры, когда судья дал финальный свисток, поднял голову и увидел, что там никого нет. Не могу ничего сказать.

- Для вас матч с Хорватией будет самым главным в тренерской карьере? Или же были матчи поважнее, на данный момент?

- У кого-то были сомнения, что Хорватия не обыграет Мальту? Понятно, что так и должно быть. Мы готовимся к хорватам, ничего не меняется. Самый ли главный матч? Не знаю, честно говоря. На каждом этапе они разные и главные, там борешься за какие-то места. Был самый напряженный последний матч в 2018 году, когда мы играли «Ростов» - «Урал», чтобы не попасть в стыки. Он был более напряженным. Напряжение чувствовалось больше, чем сегодня.

- Сегодня в первом тайме был момент, когда соперник поджал, но вновь выручил Матвей Сафонов. Это уже такая традиция, что он выручает, когда сборная садится в защиту. Довольны ли вы игрой сегодня?

- Естественно, довольны и Сафоновым и Гилерме, который три первых матча сыграл. Один гол пропустили за все эти игры. Понятно, что довольны и тем, и другим. Работа вратаря - мячи отбивать. Он сегодня отбил на 45-й минуте, мы прижались, после нашей потери они провели атаку.

- О турнирной мотивации. Ситуация такая, что сборную России устроит и ничья. Может ли это быть осложняющим моментом в подсознании футболистов?

- Лично мое мнение, абсолютно никакой проблемы. Месяц назад мы бы подписались быть в такой ситуации. Мы сейчас говорили, что лучше бы у нас было одинаковое количество очков, и нас устраивала бы только победа? После Мальты вы отмечали: «ну как же так, не засчитали гол Осипенко, и у нас бы была лучше разница мячей». А сейчас мы уже даже лучше по очкам. Какая может быть здесь проблема, я в принципе не понимаю. Все бы хотели в таком положении находиться.