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Карпин: «Матч «Ростов» - «Урал» 2018 года был более напряжённым»

11 Ноября 2021 • 23:41 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) ответил на вопросы о главной игре в карьере и о турнирной мотивации.

- Во втором тайме полностью фанатская трибуна покинула стадион. Отразилось ли это на настроении?

- Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только в конце игры, когда судья дал финальный свисток, поднял голову и увидел, что там никого нет. Не могу ничего сказать.

- Для вас матч с Хорватией будет самым главным в тренерской карьере?  Или же были матчи поважнее, на данный момент?

- У кого-то были сомнения, что Хорватия не обыграет Мальту? Понятно, что так и должно быть. Мы готовимся к хорватам, ничего не меняется. Самый ли главный матч? Не знаю, честно говоря. На каждом этапе они разные и главные, там борешься за какие-то места. Был самый напряженный последний матч в 2018 году, когда мы играли «Ростов» - «Урал», чтобы не попасть в стыки. Он был более напряженным. Напряжение чувствовалось больше, чем сегодня.

- Сегодня в первом тайме был момент, когда соперник поджал, но вновь выручил Матвей Сафонов. Это уже такая традиция, что он выручает, когда сборная садится в защиту. Довольны ли вы игрой сегодня?

- Естественно, довольны и Сафоновым и Гилерме, который три первых матча сыграл. Один гол пропустили за все эти игры. Понятно, что довольны и тем, и другим. Работа вратаря - мячи отбивать. Он сегодня отбил на 45-й минуте, мы прижались, после нашей потери они провели атаку.

- О турнирной мотивации. Ситуация такая, что сборную России устроит и ничья. Может ли это быть осложняющим моментом в подсознании футболистов?

- Лично мое мнение, абсолютно никакой проблемы. Месяц назад мы бы подписались быть в такой ситуации. Мы сейчас говорили, что лучше бы у нас было одинаковое количество очков, и нас устраивала бы только победа? После Мальты вы отмечали: «ну как же так, не засчитали гол Осипенко, и у нас бы была лучше разница мячей».  А сейчас мы уже даже лучше по очкам. Какая может быть здесь проблема, я в принципе не понимаю. Все бы хотели в таком положении находиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
Идет 94 минута Румыния 0:0 Исландия
Идет 92 минута Греция 0:1 Испания
Идет 91 минута Германия 9:0 Лихтенштейн
Идет 94 минута Ирландия 0:0 Португалия
Идет 94 минута Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова
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