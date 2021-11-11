5 футболистов, которые реально тащат сборную Карпина на ЧМ-2022

Совсем скоро сборная России проведёт решающие матчи отборочного цикла к мундиалю: 11 ноября примет Кипр, а 14-го будет гостить в Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти футболистах сборной России, которые сильнее всего влияют на игру в коллективе Валерия Карпина.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Поначалу нынешний главный тренер российской команды делал ставку на Маринато Гилерме, но достаточно быстро вратарь «Локомотива» потерял доверие Карпина, и тот стал выпускать Матвея Сафонова. Важнейшая победа над Словакией – в первую очередь заслуга голкипера «Краснодара». Сборная России практически не создавала моментов, а вот возле ворот Матвея было горячо. Словаки не заслуживали поражения, но на их пути стал Сафонов, тащивший всё подряд. Неудивительно, что кубанского вратаря признали героем того матча.

Георгий Джикия («Спартак»)

В оборонительной линии Георгий Джикия – настоящий лидер. Трудно представить основной состав сборной России без Георгия. При Карпине у него был лишь один неудачный матч – против Словакии. Джикия – полезный игрок обороны, ведь может и позиционно грамотно сыграть, и в подкат пойти, и с ленточки мяч вынести. А ещё Джикия не боится ходить в атаку и забивать важные голы. Трудно забыть его гол в Словении через себя, после которого счёт стал 2:0. Георгию удалось пробить супернадёжного Яна Облака, а это дорогого стоит.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Ещё один центральный защитник в списке. В последних сезонах Игорь стал заметно сильнее. Сейчас его связка с Джикией считается безальтернативной. Когда Карпин дебютировал во главе сборной России в игре с хорватами, Дивеев был одним из лучших на поле. Как и Джикия, Дивеев тоже отличился в Словении. При Карпине в каждом матче играли только три футболиста, и Дивеев – один из них.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Кроме Дивеева при Карпине всегда играют ещё два полузащитника – Далер Кузяев и Дмитрий Баринов. Но всё жё позиции Дмитрия кажутся более устойчивыми. Баринов – основной опорник сборной России, играющий без замен. Карпин использует схему 4-3-3, но нащупать оптимальную тройку полузащитников пока не может из-за постоянных травм. Впрочем, место Дмитрия в старте не подвергается сомнению.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

При Карпине Фёдор утвердился в статусе главного форварда России. При новом наставнике Смолов не играл лишь в одном матче – в том единственном, когда команда не сумела забить. В остальных играх сборная забивала, и в этом есть большая заслуга Фёдора. Сам он забил один гол и сделал три ассиста. Похоже, в ноябрьских матчах тренерский штаб вновь сделает ставку на Смолова.

Владислав АВРАМЕНКО