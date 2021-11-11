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Чемпионат мира по футболу 2022

5 футболистов, которые реально тащат сборную Карпина на ЧМ-2022

11 Ноября 2021 • 09:23 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 8 ч. 17 мин.

Совсем скоро сборная России проведёт решающие матчи отборочного цикла к мундиалю: 11 ноября примет Кипр, а 14-го будет гостить в Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти футболистах сборной России, которые сильнее всего влияют на игру в коллективе Валерия Карпина.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Поначалу нынешний главный тренер российской команды делал ставку на Маринато Гилерме, но достаточно быстро вратарь «Локомотива» потерял доверие Карпина, и тот стал выпускать Матвея Сафонова. Важнейшая победа над Словакией – в первую очередь заслуга голкипера «Краснодара». Сборная России практически не создавала моментов, а вот возле ворот Матвея было горячо. Словаки не заслуживали поражения, но на их пути стал Сафонов, тащивший всё подряд. Неудивительно, что кубанского вратаря признали героем того матча.

Георгий Джикия («Спартак»)

В оборонительной линии Георгий Джикия – настоящий лидер. Трудно представить основной состав сборной России без Георгия. При Карпине у него был лишь один неудачный матч – против Словакии. Джикия – полезный игрок обороны, ведь может и позиционно грамотно сыграть, и в подкат пойти, и с ленточки мяч вынести. А ещё Джикия не боится ходить в атаку и забивать важные голы. Трудно забыть его гол в Словении через себя, после которого счёт стал 2:0. Георгию удалось пробить супернадёжного Яна Облака, а это дорогого стоит.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Ещё один центральный защитник в списке. В последних сезонах Игорь стал заметно сильнее. Сейчас его связка с Джикией считается безальтернативной. Когда Карпин дебютировал во главе сборной России в игре с хорватами, Дивеев был одним из лучших на поле. Как и Джикия, Дивеев тоже отличился в Словении. При Карпине в каждом матче играли только три футболиста, и Дивеев – один из них.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Кроме Дивеева при Карпине всегда играют ещё два полузащитника – Далер Кузяев и Дмитрий Баринов. Но всё жё позиции Дмитрия кажутся более устойчивыми. Баринов – основной опорник сборной России, играющий без замен. Карпин использует схему 4-3-3, но нащупать оптимальную тройку полузащитников пока не может из-за постоянных травм. Впрочем, место Дмитрия в старте не подвергается сомнению.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

При Карпине Фёдор утвердился в статусе главного форварда России. При новом наставнике Смолов не играл лишь в одном матче – в том единственном, когда команда не сумела забить. В остальных играх сборная забивала, и в этом есть большая заслуга Фёдора. Сам он забил один гол и сделал три ассиста. Похоже, в ноябрьских матчах тренерский штаб вновь сделает ставку на Смолова.

Владислав АВРАМЕНКО

Кто из перечисленных игроков реально тащит сборную России?
Матвей Сафонов Георгий Джикия Игорь Дивеев Дмитрий Баринов Фёдор Смолов
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов Дмитрий Баринов Георгий Джикия Матвей Сафонов Игорь Дивеев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
11 Ноября 2021 в 10:25
Пришла пора не тащится, а показывать хорошую результативную игру...
На Евро-Футболе:
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11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
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