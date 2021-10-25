В предварительной заявке сборной России оказалось 7 возможных дебютантов

В предварительном списке из 41 футболиста, которых главный тренер сборной России может вызвать на предстоящие игры в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре, нашлось место семи игрокам, которые еще ни разу не получали приглашение в национальную команду.

Речь идет о двух представителях «Крыльев Советов» Иване Сергееве и Романе Ежове, вратаре «Будё-Глимт» Никите Хайкине, полузащитниках «Краснодара» и «Локомотива» Александре Черникове и Константине Марадишвили соответственно, голкипере «Химок» Илье Лантратове и защитнике «Зените» Данииле Круговом.

Все они могут дебютировать в футболке сборной России, если попадут в окончательную заявку, которая будет оглашена 1-го ноября. По словам тренера Виталия Кафанова, будет отсеяно около 15 футболистов.

Россиянам в ноябре предстоит сыграть с Кипром, а также с главным конкурентом по группе, Хорватией.