Сборная России готовится к заключительным матчам отборочного цикла к чемпионату мира. Пресс-служба национальной команды опубликовала видео на канале в YouTube, приоткрыв закулисье второго дня ноябрьского сбора.

Уже в ближайший четверг, 11 ноября, сборная России сыграет против Кипра на своём поле в Санкт-Петербурге. Спустя три дня команда Валерия Карпина будет противостоять Хорватии на поле соперника. Всё идёт к тому, что россияне и хорваты будут разыгрывать прямую путёвку на чемпионат мира в очной дуэли в Сплите.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре следующего года.