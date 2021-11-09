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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала видео со второго дня сбора видео

09 Ноября 2021 • 16:54 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.21 7.15 17.00
11.11 20:00

Сборная России готовится к заключительным матчам отборочного цикла к чемпионату мира. Пресс-служба национальной команды опубликовала видео на канале в YouTube, приоткрыв закулисье второго дня ноябрьского сбора.

 

Уже в ближайший четверг, 11 ноября, сборная России сыграет против Кипра на своём поле в Санкт-Петербурге. Спустя три дня команда Валерия Карпина будет противостоять Хорватии на поле соперника. Всё идёт к тому, что россияне и хорваты будут разыгрывать прямую путёвку на чемпионат мира в очной дуэли в Сплите.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре следующего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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