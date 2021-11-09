Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей отборочного этапа чемпионата мира - 2022 с Кипром и Хорватией.

- С Кипром будет проходная игра, но настраиваться нужно на серьезную встречу. Спустя рукава даже с Кипром нельзя играть. Это очень опасно. Здесь задача Карпина – настроить ребят, все время им говорить, что это сильная сборная, которая может преподнести сюрприз. А так мы должны выиграть.

- С Кипром будет крупный счет?

- Думаю, мы сможем забить два-три мяча. Это важно еще и для того, чтобы почувствовать уверенность перед игрой с серьезным соперником - Хорватией.

- А какие предчувствия перед встречей с хорватами?

- Они тоже будут максимально настраиваться на матч, чтобы занять первое место в группе. Надо смотреть, как они сыграют с Мальтой на выезде, в каком состоянии команда находится. Но там наверняка они возьмут три очка. А у нас я пока не вижу, что мы можем здорово выглядеть с хорошей командой. Нет у нас ярких нападающих, которые могли бы взять игру на себя, что-то придумать. Все надеемся на какой-то отскок, на игру рукой соперника в штрафной, что кто-то сфолит. А кем обыгрывать хорватов я не знаю.

- Карпин вызвал незабивных нападающих: Смолова, Сергеева, Заболотного, а забивающих сейчас Агаларова и Тюкавина он не взял в сборную. Почему? Он не доверяет молодым?

- Их нужно проверить в других матчах. Правильно, что Агаларова пригласил в молодежку. Пусть там проявит себя. Можно было бы, конечно, проверить его на Кипре, но Карпин не решился. Не хочет рисковать. Видимо, выпустит старый состав, с Заболотным впереди. Это его видение.

- Многие пишут, что самая значимая потеря для нашей сборной – это Кузяев. Согласны?

- Ой, ради бога! У нас таких Кузяевых и Захарянов полно. Это раньше был дефицит игроков такого уровня. А сейчас выдающихся полузащитников у нас нет. Все одинаково серые. Поэтому кто будет играть без разницы. Лишь бы отбегал положенное.

- Со Словакией и Словенией в воротах стоял Сафонов, но в клубе он четыре тура пропускает, и «Краснодар» потерпел два поражения подряд. Это пошатнет его позиции в сборной?

- Нет. Может понервничать ему придется больше. Но все зависит от качества обороны. Как играл Дивеев в последних матчах ЦСКА – это безобразие. Как и игра вообще всей обороны «армейцев». Думаю в сборной такое не повторится, но Дивееву будет сложно, потому что после травмы у него почти не было игровой практики. Сразу ставить его в основной состав сборной – это парадокс.

- У вас вызывает опасение пара центральных защитников? Дивеев часто привозит, как в последнем матче ЦСКА в Сочи, Джикия тоже не безупречен, да и «Спартак» пропускает то семь, то четыре, то два мяча.

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- Оба играют нестабильно. Могут быть проблемы. В обороне ведь нельзя ошибаться. Одна ошибка приводит к голу. Нужно все время быть концентрированным и отвлекаться некогда. Поэтому будет сложно. У нас все время меняется оборона. Мне не нравится, как она играет.

- Что касается наших легионеров – Миранчук не играет, а Головин только после травмы бедра. Получается тоже здесь у Карпина проблемы?

- Конечно. Здесь не угадаешь, будут и смогут ли они играть. Но Карпин их вызвал. Для ребят это большой плюс. Но выпустит ли их Карпин на поле – сложный вопрос. Сидеть в запасе, а потом выйти за сборную - трудно. У Карпина сложная ситуация.

Елена Григорьевская