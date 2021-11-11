«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете»: Валуев призвал сборную России разобраться с Кипром

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев высказался касательно предстоящих матчей сборной России в отборе на чемпионат мира, в которых должна решиться судьба прямой путевки на мундиаль.

Валуев призвал национальную команду и ее болельщиков перестать заранее считать шансы на завоевание первого места в группе, а сконцентрироваться сначала на игре с Кипром.

«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете», - подметил политик в интервью «Спорт-Экспрессу». Также он поделился, что считает преждевременные прогнозы неблагородным делом в футболе.