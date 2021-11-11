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Чемпионат мира по футболу 2022

«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете»: Валуев призвал сборную России разобраться с Кипром

11 Ноября 2021 • 17:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 1 ч. 4 мин.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев высказался касательно предстоящих матчей сборной России в отборе на чемпионат мира, в которых должна решиться судьба прямой путевки на мундиаль.

Валуев призвал национальную команду и ее болельщиков перестать заранее считать шансы на завоевание первого места в группе, а сконцентрироваться сначала на игре с Кипром.

«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете», - подметил политик в интервью «Спорт-Экспрессу». Также он поделился, что считает преждевременные прогнозы неблагородным делом в футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Валуев
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11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург 2.42 3.15 3.25
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония 2.6 3.15 2.95
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
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