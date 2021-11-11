Лоза: У России нет шансов против Хорватии, у нас любительская команда

Артист Юрий Лоза прокомментировал шансы сборной России удержать первую строчку в отборочной группе на чемпионат мира в ноябрьских поединках. Музыкант считает, что подопечным Валерия Карпина по силам одолеть Кипр, но вот в успех в игре против Хорватии он не верит.

Лоза заявил, что россиянам не стоит рассчитывать на положительный результат в очном противостоянии с более сильным соперником. «Хорватия — это профессиональная команда, а у нас любительская. Шансов у нас нет», - цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Также Лоза поделился своими прогнозами на раунд плей-офф, если Россия окажется там. Он предполагает, что в стыках отечественных футболистов тоже будет ждать неудача.