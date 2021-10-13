Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 72 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин: Лучше бы Миранчук играл 90 минут в условной «Вероне», а не 10 в «Аталанте»

13 Октября 2021 • 20:06 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
11.11 20:00

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал положение Алексея Миранчука в «Аталанте», ссылаясь на отсутствие игровой практики у полузащитника. По словам наставника национальной команды, он не совсем доволен происходящим.

«По мне, лучше бы Миранчук играл в европейском чемпионате по 90 минут в условной «Вероне», а не 10 минут в «Аталанте», - заявил Карпин во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент.шоу».

Однако, специалист отметил, что Миранчук не уступает другим игрокам сборной в плане физических кондиций. Он считает, что тренировки с более индивидуально сильными футболистами помогают ему прогрессировать, что не удалось бы делать в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сборная России Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
20:46 · Чемпионат мира 2022
Карпин признался, что российские футболисты превзошли его ожидания
20:41 · Чемпионат мира 2022
Шнуров: Дзюба ушёл на пике и это хорошо
20:27 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, есть ли у Дзюбы шанс вернуться в сборную
20:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Если сборная России попадёт на ЧМ-2022, будет один капитан
20:19 · Франция. Лига 1
Тьяго Силва высказался в поддержку Неймара
20:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Слуцкому не предлагали поработать в сборной России
20:06 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Лучше бы Миранчук играл 90 минут в условной «Вероне», а не 10 в «Аталанте»
20:00 · Чемпионат мира 2022
​У Карпина спросили о переделанном кабинете Черчесова
19:52 · Чемпионат мира 2022
Колосков призвал Карпина сделать Джикию постоянным капитаном
19:45 · Чемпионат мира 2022
Экс-капитан сборной Италии Альтобелли: «Не думаю, что капитанская повязка имеет какое-то большое значение» эксклюзив
18:33 · Франция. Лига 1
Во Франции раскритиковали идею Венгера проводить чемпионат мира каждые два года
18:26 · Чемпионат мира 2022
​Канчельскис не согласен с мнением Карпина о роли капитана
17:51 · Чемпионат мира 2022
Венгер объяснил предлагаемую им реформу календаря: «Нужно разделить матчи сборных и клубов»
17:06 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили ждёт возвращение Дзюбы в сборную 1
16:45 · Чемпионат мира 2022
​Адвокат высказался о шансах сборной России финишировать выше Хорватии
Все новости
Рекомендуем