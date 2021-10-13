Карпин: Лучше бы Миранчук играл 90 минут в условной «Вероне», а не 10 в «Аталанте»

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал положение Алексея Миранчука в «Аталанте», ссылаясь на отсутствие игровой практики у полузащитника. По словам наставника национальной команды, он не совсем доволен происходящим.

«По мне, лучше бы Миранчук играл в европейском чемпионате по 90 минут в условной «Вероне», а не 10 минут в «Аталанте», - заявил Карпин во время прямого эфира на ютуб-канале «Коммент.шоу».

Однако, специалист отметил, что Миранчук не уступает другим игрокам сборной в плане физических кондиций. Он считает, что тренировки с более индивидуально сильными футболистами помогают ему прогрессировать, что не удалось бы делать в России.