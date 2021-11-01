Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев пообещал сбрить свою бороду по случаю вызова Валерием Карпиным в национальную сборную России. Сергеев стал одним из трёх нападающих, которых Карпин оставил в окончательном списке команды на предстоящие матчи со сборными Кипра и Хорватии.

«Официально: Иван Сергеев сбреет бороду после возвращения из сборной России», – говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

26-летний Иван Сергеев выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года. В прошлом сезоне он забил 40 голов в 39-ти матчах ФНЛ, чем помог команде выйти в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне нападающий забил 6 голов в 15-ти матчах. Трансферная стоимость Сергеева, по версии Transfermarkt, составляет 2,3 млн евро.