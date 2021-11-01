Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России

01 Ноября 2021 • 17:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
06.11 16:30

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев пообещал сбрить свою бороду по случаю вызова Валерием Карпиным в национальную сборную России. Сергеев стал одним из трёх нападающих, которых Карпин оставил в окончательном списке команды на предстоящие матчи со сборными Кипра и Хорватии.

«Официально: Иван Сергеев сбреет бороду после возвращения из сборной России», – говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

26-летний Иван Сергеев выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года. В прошлом сезоне он забил 40 голов в 39-ти матчах ФНЛ, чем помог команде выйти в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне нападающий забил 6 голов в 15-ти матчах. Трансферная стоимость Сергеева, по версии Transfermarkt, составляет 2,3 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
19:26 · Россия. Премьер-лига
Все главные моменты матчей 13-го тура РПЛ - видео видео
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черчесову не предлагали работу в «Легии» или со сборной Польши
19:09 · Россия. Премьер-лига
Петреску готов в любой момент вернуться в Россию
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на непопадание Агаларова в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России
17:16 · Россия. Премьер-лига
Стал известен состав молодёжной сборной России на ноябрьские матчи 1
16:40 · Россия. Премьер-лига
Дасаев пояснил, кто должен быть основным вратарём сборной России в матчах с Кипром и Хорватией
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Оздоев принял решение покинуть «Зенит» свободным агентом 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
Отказ Дзюбы приезжать в сборную Россию в октябре не стал главной причиной его невызова Карпиным в ноябре 4
15:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России» 2
14:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил журналистам, почему немного забивающий Сергеев получил приглашение в сборную России
14:38 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России 2
13:35 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «В «Спартаке» Хлусевича научат играть в футбол»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агаларов забил 79% голов «Уфы» в этом сезоне РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем