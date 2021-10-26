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Чемпионат мира по футболу 2022

Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу, без него справятся»

26 Октября 2021 • 12:31 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Прославленный хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался относительно ситуации нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России. 33-летний бомбардир не получил вызов от главного тренера Валерия Карпина на решающие матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

«Если человек не хочет, зачем его вызывать? Правильно, что Дзюбу не вызвали. Без него справятся», - цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Во второй декаде ноября сборная России проведет две встречи. 11 ноября команда Карпина в родных стенах примет киприотов, а спустя три дня на выезде встретится с хорватами.

Перед этими играми Россия лидирует в таблице своей группы, опережая ближайшего преследователя на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Вячеслав Фетисов
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Комментарии (1)
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Волков Валерий
26 Октября 2021 в 13:06
Ну и Фетисов засветился в этом... "шоу" вокруг Артёма, не думал, что он падок до скандалов...)
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