Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу, без него справятся»

Прославленный хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался относительно ситуации нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России. 33-летний бомбардир не получил вызов от главного тренера Валерия Карпина на решающие матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

«Если человек не хочет, зачем его вызывать? Правильно, что Дзюбу не вызвали. Без него справятся», - цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Во второй декаде ноября сборная России проведет две встречи. 11 ноября команда Карпина в родных стенах примет киприотов, а спустя три дня на выезде встретится с хорватами.

Перед этими играми Россия лидирует в таблице своей группы, опережая ближайшего преследователя на два очка.