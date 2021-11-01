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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

01 Ноября 2021 • 15:12 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.40 2.85
07.11 19:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в составе команды нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Карпин намекнул, что текущий уровень игры Соболева не позволяет ему надеяться на приглашение в национальную сборную.

«Не расцениваю Соболева как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – коротко объяснил Валерий Карпин журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что Валерий Карпин на ноябрьские матчи сборной России вызвал трёх нападающих – Фёдора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Ивана Сергеева («Крылья Советов»).

В нынешнем сезоне Александр Соболев сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Abaika
01 Ноября 2021 в 16:33
Соболеву надо пахать на тренировках, набирать силенку, чтобы не падать от порыва ветра, быть агрессивным на поле.
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