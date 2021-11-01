Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в составе команды нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Карпин намекнул, что текущий уровень игры Соболева не позволяет ему надеяться на приглашение в национальную сборную.

«Не расцениваю Соболева как игрока сборной России, раз он даже в расширенный список не попал», – коротко объяснил Валерий Карпин журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что Валерий Карпин на ноябрьские матчи сборной России вызвал трёх нападающих – Фёдора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Ивана Сергеева («Крылья Советов»).

В нынешнем сезоне Александр Соболев сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забил 4 гола.