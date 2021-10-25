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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную

25 Октября 2021 • 17:10 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Валерий Карпин огласил список из футболистов, которые могут отправиться в лагерь сборной России для подготовки к предстоящим матчам в отборе на чемпионат мира. В нем не нашлось места нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Примечательно, что в предварительной заявке числится сразу 41 игрок. Карпин объяснил, почему даже в таком случае свой шанс не получил один из лидеров питерского клуба.

«Это решение тренерского штаба», - кратко ответил российский специалист в интервью официальному сайту РФС. При этом, он сообщил, что никто из членов его штаба не общался с Дзюбой по этому поводу.

Без бывшего капитана в составе, национальной команде удалось набрать 13 очков в пяти матчах квалификации, опередив Хорватию в своей группе в борьбе за путевку на мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Ангелов Вячеслав
25 Октября 2021 в 17:48
У Дзюбы гонору много, а скорости и желания работать на команду НОЛЬ!!!
Да и в раздевалке от него только негатив с его шутками и поведением.
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