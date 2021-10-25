Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную

Валерий Карпин огласил список из футболистов, которые могут отправиться в лагерь сборной России для подготовки к предстоящим матчам в отборе на чемпионат мира. В нем не нашлось места нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Примечательно, что в предварительной заявке числится сразу 41 игрок. Карпин объяснил, почему даже в таком случае свой шанс не получил один из лидеров питерского клуба.

«Это решение тренерского штаба», - кратко ответил российский специалист в интервью официальному сайту РФС. При этом, он сообщил, что никто из членов его штаба не общался с Дзюбой по этому поводу.

Без бывшего капитана в составе, национальной команде удалось набрать 13 очков в пяти матчах квалификации, опередив Хорватию в своей группе в борьбе за путевку на мундиаль.