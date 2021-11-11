Бывший игрок сборной Кипра, вратарь Никос Панайоту в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с командой России.

В каком состоянии сейчас сборная Кипра?

На самом деле, сборная Кипра сейчас переживает не лучшие времена. Это не самое сильное поколение в истории, мягко говоря. Кроме того, по сравнению с последним матчем против сборной России сборная Кипра недосчитается 5-6 игроков из-за травм и дисквалификаций.

Что вы можете сказать о сборной России?

Мне нравится сборная России. Я следил за ней еще, когда ее тренировал Станислав Черчесов, и уже тогда она играла очень хорошо, в том числе и на чемпионате мира в России. Во многом он заложил фундамент, который сейчас успешно использует Валерий Карпин. Чего уж говорить, если сборная России идет на первом месте в группе, где играет финалист последнего чемпионата мира!

Какие ожидания от игры?

Россия - абсолютный фаворит в этой игре. Я думаю, с первых минут именно сборная России будет атаковать большими силами. В то же время, сборную Кипра делает опасной то, что команде вообще нечего терять. Если на Кипре еще было давление от фактора своего поля, то здесь уже ничего не будет давить. Но все-таки, я думаю, что если у сборной России получится забить быстрый гол, ей не будет особенно сложно в этой игре.

Сергей Румянцев