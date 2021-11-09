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Чемпионат мира по футболу 2022

​Назначены судьи на матч Россия – Кипр

09 Ноября 2021 • 12:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.22 7.20 15.00
11.11 20:00

В предпоследнем туре отбора на чемпионат мира сборная России в Санкт-Петербурге будет принимать Кипр. На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на этот поединок.

Арбитром в поле будет поляк Даниель Стефански. У мониторов ВАР ему будут помогать соотечественники Павел Рачковски и Кшиштоф Мырмус.

Матч Россия – Кипр будет проходить на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 11 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент российская сборная лидирует в своей отборочной группе, опережая Хорватию на два очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра
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