​Назначены судьи на матч Россия – Кипр

В предпоследнем туре отбора на чемпионат мира сборная России в Санкт-Петербурге будет принимать Кипр. На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на этот поединок.

Арбитром в поле будет поляк Даниель Стефански. У мониторов ВАР ему будут помогать соотечественники Павел Рачковски и Кшиштоф Мырмус.

Матч Россия – Кипр будет проходить на стадионе «Газпром Арена» в четверг, 11 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент российская сборная лидирует в своей отборочной группе, опережая Хорватию на два очка.