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Чемпионат мира по футболу 2022

​Россия – Кипр: на трибуне произошла драка

11 Ноября 2021 • 20:44 Комментировать (3)
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

В четверг вечером в рамках отбора на чемпионат мира отношения на поле «Газпром Арены» выясняют сборные России и Кипра. На одном из секторов стадиона произошла драка. Судя по видео, которые появляются в социальных сетях, группа людей сначала выясняла что-то на словах, а затем пустила в дело кулаки. К счастью, конфликт достаточно быстро погас, и сейчас на этом секторе спокойно.

Следить за развитием событий в матче Россия – Кипр во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На 40-ю минуту матча на табло «Газпром Арены» горит счёт 1:0, автором гола стал Александр Ерохин.

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
779
11 Ноября 2021 в 20:58
Скрепные бились, наверняка. Потриотизм ушами пошёл.
Cruyff
11 Ноября 2021 в 20:55
наверное на матч приехали москвичи
ингерман
11 Ноября 2021 в 20:50
ай походу там был ромашка.. )))
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
Идет 94 минута Грузия 2:0 Швеция
Идет 93 минута Азербайджан 1:3 Люксембург
Идет 91 минута Армения 0:5 Северная Македония
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
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19:25 · Чемпионат мира 2022
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