​Россия – Кипр: на трибуне произошла драка

В четверг вечером в рамках отбора на чемпионат мира отношения на поле «Газпром Арены» выясняют сборные России и Кипра. На одном из секторов стадиона произошла драка. Судя по видео, которые появляются в социальных сетях, группа людей сначала выясняла что-то на словах, а затем пустила в дело кулаки. К счастью, конфликт достаточно быстро погас, и сейчас на этом секторе спокойно.

Следить за развитием событий в матче Россия – Кипр во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На 40-ю минуту матча на табло «Газпром Арены» горит счёт 1:0, автором гола стал Александр Ерохин.