​«Валера, Валера, ты сделал сборную первой»: Какие шансы России попасть на чемпионат мира

По итогам октябрьских матчей отбора на чемпионат мира сборная России вырвалась на первое место в своей группе, опередив Хорватию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации и оценивает шансы команды Валерия Карпина оказаться в Катаре через тринадцать месяцев.
Кто может сказать, положа руку на сердце, что ожидал от сборной России шести набранных очков в матчах против Словакии и Словении? Думаю, немногие. Учитывая скепсис, который царил в среде российских футбольных фанатов после неярких побед над Кипром и Мальтой в сентябре, даже четыре очка в октябрьских поединках можно было бы расценивать как успех. Но команда Валерия Карпина взяла максимум – шесть баллов. Да, по игре остаются вопросы, но победителей не судят. Сборная России прошла октябрь без потерь и возглавила свой секстет, воспользовавшись осечкой Хорватии в битве со словаками.
Самое время взглянуть на турнирную таблицу группы Н.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Путёвка на ЧМ
|РОССИЯ
|8
|6
|1
|1
|13
|5
|+8
|19
|2
|Плей-офф
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|13
|3
|+10
|17
|3
|Словакия
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
|4
|Словения
|8
|3
|1
|4
|9
|9
|0
|10
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8
|17
|-9
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3
|13
|-10
|5
По итогам октября сборные Словакии и Словении отвалились из борьбы даже за право выхода в плей-офф (новую версию стыковых игр). Ситуация предельно проста: прямую путёвку на чемпионат мира разыграют сборные Хорватии и России. Кто-то из этих команд через месяц оформит билет в Катар, а кому-то придётся весной бороться за путёвку в плей-офф.
Есть хорошая новость – судьба прямого билета на чемпионат мира находится в руках сборной России. Четыре очка в ноябре по итогам домашнего матча против Кипра и гостевого матча против Хорватии гарантируют команде Валерия Карпина первое место. Но есть и плохая новость – судьба прямого билета на чемпионат мира находится и в руках сборной Хорватии. Если «шашечные» через месяц обыграют Мальту и Россию, то именно они финишируют первыми.
Если в девятом туре не произойдёт сенсаций (а ими особенно не пахнет), то всё будет решаться в матче Хорватия – Россия в заключительном туре. Вероятно, команду Валерия Карпина устроит и набор одного балла, но ехать в Сплит с мыслями о ничьей точно не стоит. Такой подход не сулит ничего хорошего. Против сегодняшней сборной Хорватии, переживающей некий спад после успешного чемпионата мира, можно и нужно играть на победу.
В целом можно сказать, что шансы сборных Хорватии и России финишировать на первом месте приблизительно равны.Embed from Getty Images
Если сборная России упустит первое место и финиширует второй, команде предстоит весной сыграть в плей-офф. Что же представляет собой этот раунд? В нём примут участие 12 сборных – 10 вторых мест отборочного цикла и 2 лучших победителя групп Лиги наций, кто в отборе финишировал ниже второй строчки.
Итак, 12 команд будут разделены на 3 пути, в каждом из которых будет разыграна одна путёвка в Катар. Каждый путь состоит из двух полуфиналов и финала, причём все дуэли проходят в один матч. По итогам отбора шесть сборных с лучшими показателями по очкам (без учёта игр с худшими командами в группах из шести сборных) окажутся сеяными и проведут первый полуфинал дома, что важно. Что касается финала каждого пути, то хозяин поля будет определяться жеребьёвкой.
Пробиться в Катар через плей-офф сборной России будет не так просто. В плей-офф будут выступать достаточно крепкие команды, причём не исключено, что придётся играть на полях соперников. Так что подопечным Валерия Карпина нужно стараться решить всё уже в ноябре.
Певица Афродита изменила текст своей песни «Валера» из-за достижений Валерия Карпина в сентябре-октябре. Хочется верить, что строчку «Валера, Валера, ты сделал сборную первой» российские фанаты не перестанут напевать через месяц.
не спешите в камыши- в лопухах усер...ся!..