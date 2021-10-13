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Чемпионат мира по футболу 2022

​«Валера, Валера, ты сделал сборную первой»: Какие шансы России попасть на чемпионат мира

13 Октября 2021 • 13:38 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
11.11 20:00

По итогам октябрьских матчей отбора на чемпионат мира сборная России вырвалась на первое место в своей группе, опередив Хорватию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации и оценивает шансы команды Валерия Карпина оказаться в Катаре через тринадцать месяцев.

Кто может сказать, положа руку на сердце, что ожидал от сборной России шести набранных очков в матчах против Словакии и Словении? Думаю, немногие. Учитывая скепсис, который царил в среде российских футбольных фанатов после неярких побед над Кипром и Мальтой в сентябре, даже четыре очка в октябрьских поединках можно было бы расценивать как успех. Но команда Валерия Карпина взяла максимум – шесть баллов. Да, по игре остаются вопросы, но победителей не судят. Сборная России прошла октябрь без потерь и возглавила свой секстет, воспользовавшись осечкой Хорватии в битве со словаками.

Самое время взглянуть на турнирную таблицу группы Н.

М
Куда
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1 Путёвка на ЧМ РОССИЯ 8 6 1 1 13 5 +8 19
2 Плей-офф Хорватия 8 5 2 1 13 3 +10 17
3   Словакия 8 2 4 2 9 8 +1 10
4   Словения 8 3 1 4 9 9 0 10
5   Мальта 8 1 2 5 8 17 -9 5
6   Кипр 8 1 2 5 3 13 -10 5

По итогам октября сборные Словакии и Словении отвалились из борьбы даже за право выхода в плей-офф (новую версию стыковых игр). Ситуация предельно проста: прямую путёвку на чемпионат мира разыграют сборные Хорватии и России. Кто-то из этих команд через месяц оформит билет в Катар, а кому-то придётся весной бороться за путёвку в плей-офф.

Есть хорошая новость – судьба прямого билета на чемпионат мира находится в руках сборной России. Четыре очка в ноябре по итогам домашнего матча против Кипра и гостевого матча против Хорватии гарантируют команде Валерия Карпина первое место. Но есть и плохая новость – судьба прямого билета на чемпионат мира находится и в руках сборной Хорватии. Если «шашечные» через месяц обыграют Мальту и Россию, то именно они финишируют первыми.

Если в девятом туре не произойдёт сенсаций (а ими особенно не пахнет), то всё будет решаться в матче Хорватия – Россия в заключительном туре. Вероятно, команду Валерия Карпина устроит и набор одного балла, но ехать в Сплит с мыслями о ничьей точно не стоит. Такой подход не сулит ничего хорошего. Против сегодняшней сборной Хорватии, переживающей некий спад после успешного чемпионата мира, можно и нужно играть на победу.

В целом можно сказать, что шансы сборных Хорватии и России финишировать на первом месте приблизительно равны.

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Если сборная России упустит первое место и финиширует второй, команде предстоит весной сыграть в плей-офф. Что же представляет собой этот раунд? В нём примут участие 12 сборных – 10 вторых мест отборочного цикла и 2 лучших победителя групп Лиги наций, кто в отборе финишировал ниже второй строчки.

Итак, 12 команд будут разделены на 3 пути, в каждом из которых будет разыграна одна путёвка в Катар. Каждый путь состоит из двух полуфиналов и финала, причём все дуэли проходят в один матч. По итогам отбора шесть сборных с лучшими показателями по очкам (без учёта игр с худшими командами в группах из шести сборных) окажутся сеяными и проведут первый полуфинал дома, что важно. Что касается финала каждого пути, то хозяин поля будет определяться жеребьёвкой.

Пробиться в Катар через плей-офф сборной России будет не так просто. В плей-офф будут выступать достаточно крепкие команды, причём не исключено, что придётся играть на полях соперников. Так что подопечным Валерия Карпина нужно стараться решить всё уже в ноябре.

Певица Афродита изменила текст своей песни «Валера» из-за достижений Валерия Карпина в сентябре-октябре. Хочется верить, что строчку «Валера, Валера, ты сделал сборную первой» российские фанаты не перестанут напевать через месяц.

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Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zurukukkkk
13 Октября 2021 в 13:48
ай,помница не так уж давно стасик космосом был...
не спешите в камыши- в лопухах усер...ся!..
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