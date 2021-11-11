Карпин извинился перед Сергеевым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) ответил на вопросы по конкретным игрокам.

- С вашим приходом в сборную стали появляться новые имена. Довольны голом Мостового сегодня?

- Вы акцентируете внимание на голы, мне нужно обращать внимание на игру в целом. Я очень доволен его игрой, даже если бы он не забил, мнение о его игре абсолютно не изменилось бы.

- Почему сегодня не выпустили Ивана Сергеева на концовку? Есть ли шанс, что он выйдет против Хорватии?

- Думал, хотелось бы его выпустить. Шесть замен делать нельзя, а мы уже использовали пять. Я ему сказал: «Ваня, извини, но вот так пока». Сделали замены те, которые планировали. Сняли ребят, которые были на желтых карточках, потом Дивееву дали паузу, за икроножную схватился Мостовой, пришлось его менять. Пока, к сожалению, не вышел, но я надеюсь, время у него будет.

- Баринова сняли, потому что он «сидел» на карточке? В последнее время он стал более дисциплинированным.

- С этим тоже связано. И с карточкой, и с тем, что Джикия больше всех сыграл минут, а Баринов - второй. По поводу желтой карточки, что он стал дисциплинированнее? Со «Спартаком» он получил желтую карточку за то, что под него подкатились. У него такая позиция, что может выпрыгнуть мяч, в руку попасть, локтем кого-то случайно задеть, получить желтую карточку и пропустить матч с Хорватией.

- Почему вы решили не включать на матч Даниила Кругового? У него игра в родном городе против не самого сильного соперника. Идеальные условия для дебюта.

- Не планировали менять Терехова. Для дебюта удачный матч, но, к сожалению, можно делать 5 замен только, и кто-то из 23 футболистов должен быть вне заявки. С Круговым не попал Кудряшов, потому что у нас есть Караваев, который мог сыграть справа и слева, если бы, не дай бог, в этом матче нужно было бы сыграть на фланге.