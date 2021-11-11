Шикарный разгром, но есть и разочарования: кто из футболистов сборной России неудачно сыграл против Кипра

Оценки футболистам Валерия Карпина

Давненько не приходилось видеть такую слабую команду, как сборная Кипра. Сейчас киприоты реально упали на уровень Андорры, а ведь когда-то способны были на сенсацию. Футболисты Костеноглу просто по мячу попасть не могли, про игру в отборе или на перехватах (обороны словно и не было) вообще молчим – такому их не учили. Поэтому не стоит особенно радоваться счёту 6:0 перед Хорватией. Диссонанс от разницы в сопротивлении может сыграть плохую службу. Тем более, что при счёте 1:0 даже эта сборная Кипра сумела прижать россиян.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 22:7, в створ – 13:1, угловые – 3:4. Кто же добыл столь красочную победы? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,0. Сухой матч и суперважный сейв при счёте 1:0. Сафонов смело может причислять себя к числу героев матча. Пусть и редко такое бывает, когда твоя команда побеждает со счётом 6:0.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 5,5. А вот центр обороны совсем не блистал. Тут и провал с забегом Циолиса, которого тому же Дивееву пришлось останавливать рискованным подкатом. И проигранные стандарты, после которых киприоты создавали опасные моменты. Дивеев вот непривычно слаб был в борьбе, проиграв 4 эпизода из 6.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 5,5. Пожарить против этой сборной Кипра? Такое себе. Неудачный вынос Максима чуть не спровоцировал голевую атаку Кипра, но Ционис промахнулся ударом с линии штрафной площади. Неудачно Максим сыграл, и когда Папулис выходил на рандеву с Сафоновым.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ – 6,5. Поначалу Терехов слегка тушевался. Несколько ошибок в простых передачах и вообще не лучшая статистика точности (50 из 61) пошатнули уверенность. Но потом стал играть проще и дело пошло. Выиграл почти всю борьбу на фланге – 10 эпизодов из 12, сделал 3 перехвата.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,5. Блестяще справился с ролью правого защитника, хотя противостоял ему неплохой (для сборной Кипра) игрок – Лаифис. В итоге из-под него Сутормин сделал три обостряющих кросса, и трижды пробил по воротам. Один раз – точно в цель.

ДАНИИЛ ФОМИН – 5,5. В борьбе с Кастаносом и Артиматасом закопался Фомин. Когда Кипр прижал Россию, особенно проседала опорная зона, в которой Даниил часто проигрывал единоборства – 2 из 6. Однажды его Григорис легко прошёл на дриблинге.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 8,0. Ночной кошмар сборной Кипра. Ерохин так заскучал на скамейке запасных «Зенита», что выложился на 110%. И созидал (3 ключевые передачи), и палил без устали. Шесть ударов по воротам, пять в створ, два гола. Особенно красивым получился второй, с разножки.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 7,0. Большой объём работы за час выдал Головин. Придумал две опасные атаки, отметился голевой передачей на Мостового, хотя тут скорее заслуга Андрея. Александра отметим за грамотную работу у чужой штрафной. Дважды мяч отобрал, выиграл 4 единоборства из 5.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 7,5. Знатно потренировал дриблинг Андрей. За 4 попытки – 4 удачных прохода. Мостового вообще не могли сдержать, и дело тут не только в шикарном голевом соло. Андрей начал ещё две результативные атаки под голы Ерохина и Смолова.

Реклама

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 6,0. Заметно отсутствие игровой практики. Первый тайм Миранчук провёл с колоссальным количеством брака в передачах, часто уступал в единоборствах. Чуть ожил далее, сверкнув опасным дальним ударом и голевой на Смолова, но ту атаку всё-таки создали Мостовой и неуклюжий защитник сборной Кипра.

ФЁДОР СМОЛОВ – 7,5. Гол+пас за час игры. Очень полезно сыграл сегодня Смолов, успевавший при этом ещё и в обороне отрабатывать. В конце первого тайма даже отметился двумя важными отборами.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 7,5. Ну очень активно вышел на замену. С легкостью расталкивал защитников Кипра и всегда цеплял мячи, успев за полчаса 4 раза пробить по воротам – один удар стал голевым, тогда Антон находился в окружении трёх соперников. А на десерт отдал голевую на Ерохина.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ДАНИИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – б/о.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о. Есть голевая передача на Мостового после ошибки киприота, но оценить Алексея сложно – сыграл маловато.