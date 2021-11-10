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Пономарёв: «Сборная России - это не звёзды, это так, серая масса играет в футбол» эксклюзив

10 Ноября 2021 • 00:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кипра.

«Думаю, игра будет для сборной России несложной. Но настраивать футболистов надо, чтобы не расслабились. В таких, казалось бы, проходных играх всё может повернуться наоборот. Выходить во всеоружии надо на игру. Карпин должен сказать игрокам, что Кипр - серьёзный соперник. Нужно делать всё, чтобы ребята не расхолаживались. В игре уже не соберёшься, ничего не получится.

Думаю, наши забьют пару-тройку мячей и не пропустят гол в свои ворота. Пропускать не должны во всяком случае. Не уверен я насчёт Игоря Дивеева. Не потому что он с «Сочи» сыграл неважно, а потому что у него травма была, игровой практики не было много последнее время. После травмы он сразу играет в основе ЦСКА и в сборной России - это противоречит здравому смыслу. Такого в моё время не было, например. Считаю, что так быть не должно, но у нас так бывает, поэтому и футбол такой безобразный.

Но какой состав выбрать - это уже дело Карпина. А так, игра сборной мне не импонирует абсолютно. Нет у нас ярких нападающих ярких, нет защитников ярких, нет полузащитников ярких - не на кого глаз положить. Это не звезды, это так, серая масса играет в футбол, на которую смотреть не особо приятно. Но Кипр обыграем», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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