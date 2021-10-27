​В РФС рассказали, сколько фанатов пустят на матч Россия – Кипр

Перед битвой против Хорватии, которая, очевидно, будет решающей в борьбе за прямой билет на чемпионат мира, сборной России предстоит принять Кипр. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября.

Александр Дюков, который занимает должность президента РФС, рассказал журналистам о том, что на матч Россия – Кипр было разрешено допустить 30% зрителей от общей вместимости стадиона. Таким образом, на трибунах смогут разместиться приблизительно 20 тысяч человек.

На текущий момент сборная России в своей отборочной группе опережает Хорватию на два зачётных балла.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.