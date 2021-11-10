​Карпин не готов беречь игроков, висящих на карточках

На пресс-конференции перед игрой против Кипра главный тренер сборной России Валерий Карпин получил вопрос по поводу достаточного количества игроков, которые висят на карточках и рискуют пропустить ключевой поединок против Хорватии, если получат предупреждение в четверг.

- Всех убрать нельзя. У нас вроде бы четыре опорных полузащитника висят на карточках, и кто-то должен играть по любому. Есть риск, конечно. Но для этого мы и вызвали больше игроков, чтобы, вдруг что, была замена. Игра и Кипром официальная, и беречь кого-то из-за карточек, как мне кажется, не стоит, - высказался Карпин.