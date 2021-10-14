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Чемпионат мира по футболу 2022

Смородская: «Слава Богу, что Черчесова уволили»

14 Октября 2021 • 17:36 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
11.11 20:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская осталась довольна выступлениями национальной команды России под руководством Валерия Карпина в отборочном цикле на чемпионат мира.

Смородская считает, что подобное перевоплощение сборной было бы невозможно без усилий нового тренерского штаба. В интервью Sport24 она похвалила Карпина за проделанную работу, не упустив возможности вспомнить и про экс-наставника: «Слава Богу, что Станислава Черчесова уволили. Это было правильным решением».

Однако, Смородская призвала не спешить с выводами на таком раннем этапе. По ее словам, прогресс команды будет виден лишь спустя некоторое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов Ольга Смородская
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