Смородская: «Слава Богу, что Черчесова уволили»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская осталась довольна выступлениями национальной команды России под руководством Валерия Карпина в отборочном цикле на чемпионат мира.

Смородская считает, что подобное перевоплощение сборной было бы невозможно без усилий нового тренерского штаба. В интервью Sport24 она похвалила Карпина за проделанную работу, не упустив возможности вспомнить и про экс-наставника: «Слава Богу, что Станислава Черчесова уволили. Это было правильным решением».

Однако, Смородская призвала не спешить с выводами на таком раннем этапе. По ее словам, прогресс команды будет виден лишь спустя некоторое время.