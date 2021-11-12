​Головин высказался после матча с капитанской повязкой в сборной

Александр Головин выводил сборную России с капитанской повязкой на матч против Кипра. После игры полузащитник дал комментарий по поводу игры за главную команду страны в качестве капитана.

«Хорошие ощущения. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен», - высказался Головин, чьи слова приводит sport24.

Александр Головин был заменён Валерием Карпиным по ходу второго тайма поединка. Полузащитник сказал, что никаких проблем со здоровьем он не испытывает.

Напомним, сборная России обыграла дома Кипр со счётом 6:0. Теперь команда Валерия Карпина будет готовиться к решающему поединку против Хорватии, в котором и будет разыгран билет на чемпионат мира. Чтобы не позволить хорватам себя обойти, россиянам нужно не проиграть.